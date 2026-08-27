В Херсонской области в результате вражеских обстрелов и атак дронов один человек погиб, девять получили ранения

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В Херсонской области в результате российских атак 27 августа погиб гражданский мужчина, еще девять человек получили ранения. Российские военные били по населенным пунктам области авиацией, артиллерией и беспилотниками разных типов

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

Утром в Херсоне в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина 1967 года рождения.

В течение дня в областном центре из-за атак FPV-дронов и сброса взрывных устройств пострадали семь гражданских. Еще один человек получил ранения в результате авиационного удара.

Еще один гражданский пострадал в поселке Белозерка.

В результате российских атак повреждены жилые дома, здание учебного заведения и гражданский транспорт.

По фактам военных преступлений прокуроры начали досудебное расследование по ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что россияне ночью и утром 27 августа атаковали Киев баллистикой и беспилотниками. Повреждения зафиксировали в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах.

Около 10:00 в столице снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения беспилотников. Сообщалось, что поэтому в киевском метро образовалось значительное скопление людей , которые использовали станции подземки в качестве укрытия.