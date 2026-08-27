На Днепропетровщине из-за вражеских атак дронами и артиллерией пострадали 8 человек

Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепропетровской области 27 августа российские войска почти 40 раз атаковали два района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой. В результате обстрелов пострадали восемь человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Никопольщине русские войска били по Никополю, Марганецкой, Покровской и Красногригорьевской общинах. Повреждены лицей, колледж, магазины, многоквартирный дом и автомобили.

Из-за удара по центру Никополя пострадали шесть человек. Трое из них находятся в больнице, еще трое будут лечиться амбулаторно.

Еще два человека получили ранения в Покровской общине. 65-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести. 59-летний пострадавший будет лечиться амбулаторно.

На Синельниковщине под ударом были Васильковская и Петропавловская общины. Там повреждены частные дома.

Напомним, что в Херсонской области в результате российских атак 27 августа погиб гражданский мужчина, еще девять человек получили ранения. Российские военные избивали по населенным пунктам области авиацией, артиллерией и беспилотниками разных типов.