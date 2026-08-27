Коллапс в киевском метро: люди прячутся из-за угрозы БпЛА
Из-за угрозы атаки БпЛА и воздушной тревоги в киевском метро образовалось значительное скопление людей
Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
Жители столицы используют станции подземки в качестве укрытия, а также ожидают отбоя тревоги, чтобы продолжить движение и перебраться на другой берег Киева.
На станциях находится большое количество пассажиров.
Как известно, в Киеве 27 августа около 10.00 объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения беспилотников.
По данным КГВА, в столице работает противовоздушная оборона. Жителей города просят находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги.
Напомним, россияне ночью и утром 27 августа атаковали Киев баллистикой и беспилотниками. Повреждения зафиксировали в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах Киева