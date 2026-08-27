10:41  27 августа
После увольнения Сырский поступил в докторантуру НУОУ
09:59  27 августа
Коллапс в киевском метро: люди прячутся из-за угрозы БпЛА
09:57  27 августа
На Закарпатье бабушка нашла мертвым 11-летнего внука: полиция расследует обстоятельства трагедии
UA | RU
UA | RU
27 августа 2026, 09:59

Коллапс в киевском метро: люди прячутся из-за угрозы БпЛА

27 августа 2026, 09:59
Читайте також українською мовою
Киев, метро Лесная, 27 августа. Фото: Киев Оперативный
Читайте також
українською мовою

Из-за угрозы атаки БпЛА и воздушной тревоги в киевском метро образовалось значительное скопление людей

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Жители столицы используют станции подземки в качестве укрытия, а также ожидают отбоя тревоги, чтобы продолжить движение и перебраться на другой берег Киева.

На станциях находится большое количество пассажиров.

Как известно, в Киеве 27 августа около 10.00 объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения беспилотников.

По данным КГВА, в столице работает противовоздушная оборона. Жителей города просят находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги.

Напомним, россияне ночью и утром 27 августа атаковали Киев баллистикой и беспилотниками. Повреждения зафиксировали в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах Киева

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
метро война Киев толпа БПЛА воздушная тревога российская армия
Атака РФ на Киев: поврежденные дома, гимназия и медучреждение
27 августа 2026, 09:40
РФ запустила по Украине баллистические "Искандеры", "Ониксы" и более 250 беспилотников
27 августа 2026, 09:36
Последствия ночного обстрела Киевщины: горят склады, повреждены дома
27 августа 2026, 09:10
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Какими будут тарифы на газ в отопительном сезоне 2026–2027
27 августа 2026, 11:18
На Прикарпатье 14-летний мотоциклист попал в ДТП: погиб пассажир
27 августа 2026, 10:58
Вражеский дрон атаковал маршрутку в центре Херсона: трое раненых
27 августа 2026, 10:56
Нападки на Федорова и скелеты в шкафу: политические распри тормозят технологическое развитие армии
27 августа 2026, 10:42
После увольнения Сырский поступил в докторантуру НУОУ
27 августа 2026, 10:41
На Запорожье из-за атаки FPV-дрона погибла женщина
27 августа 2026, 10:28
Вражеский обстрел Одессы: известно о трех пострадавших
27 августа 2026, 10:17
На Закарпатье бабушка нашла мертвым 11-летнего внука: полиция расследует обстоятельства трагедии
27 августа 2026, 09:57
Атака РФ на Киев: поврежденные дома, гимназия и медучреждение
27 августа 2026, 09:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Юрий Касьянов
Юрий Касьянов
Валерий Пекар
Все блоги »