В Запорожье в результате вражеской атаки произошел масштабный пожар на предприятии, пострадала женщина
Российские войска днем 27 августа атаковали беспилотником один из районов Запорожья. Ранения получила 54-летняя женщина, медики оказали ей необходимую помощь
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
В результате атаки на территории одного из предприятий занялись складские помещения.
Спасатели ликвидировали пожар на площади в 5 тысяч квадратных метров.
Работу ГСЧС усложняли повторные атаки российских войск.
Из-за угрозы новых ударов спасателям приходилось прерывать тушение и переходить к укрытиям.
Для ликвидации пожара также привлекался роботизированный пожарный комплекс.
Напомним, что в четверг, 27 августа, российские войска атаковали Запорожье , нанеся удар по территории одного из предприятий.
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Цены на золото изменились: сколько можно "выручить" из украшений
27 августа 2026, 23:40Более половины зарплаты на школу: сколько стоит собрать первоклассника в Украине
27 августа 2026, 23:25"Укрзализныця" до утра сделала все платные залы ожидания бесплатными
27 августа 2026, 22:55В Днепропетровской области медик продал "лечение на бумаге"
27 августа 2026, 22:45В Ровенской области пьяный водитель сбил подростка и просто скрылся
27 августа 2026, 22:25ПВО обезвредило около 120 вражеских беспилотников, большинство целей летело в Киев
27 августа 2026, 21:57РФ использовала в Киеве новую баллистику
27 августа 2026, 21:55Во Львовской области врач требовал "благодарность в долларах" за инвалидность
27 августа 2026, 21:35На Днепропетровщине из-за вражеских атак дронами и артиллерией пострадали 8 человек
27 августа 2026, 21:34
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше