В Подольском районе столицы зафиксировано повреждение жилого дома

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В Подольском районе Киева 27 августа в результате атаки поврежден четырехэтажный жилой дом

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает RegioNews .

Пока информация о пострадавших уточняется. На место происшествия следуют соответствующие городские службы.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, экстренные службы тушат возгорание кровли четырехэтажного жилого дома в Подольском районе.

Напомним, что в Киеве 27 августа из-за воздушной тревоги метрополитен изменил схему движения поездов на "красной" линии.

Россияне ночью и утром 27 августа атаковали Киев баллистикой и беспилотниками. Повреждения зафиксировали в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах.

Около 10:00 в столице снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения беспилотников. Сообщалось, что поэтому в киевском метро образовалось значительное скопление людей , которые использовали станции подземки в качестве укрытия.