Киев под атакой БпЛА: в Шевченковском районе упали обломки
В Киеве утром 27 августа объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки БпЛА
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГВА.
Известно, что в Шевченковском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории учебного заведения.
Угроза атаки БпЛА продолжается. Жителей Киева призывают немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения воздушной тревоги.
Ранее в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.
Впоследствии, по данным КМВА, в Подольском районе фиксируется падение обломков во дворе жилого дома.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Напомним, российские военные 26 августа атаковали населенные пункты Херсонской области авиацией, артиллерией и беспилотниками. Было известно о девяти пострадавших гражданских, среди них – работник ГСЧС