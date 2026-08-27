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27 августа 2026, 06:58

Киев под атакой БпЛА: в Шевченковском районе упали обломки

27 августа 2026, 06:58
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Киеве утром 27 августа объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГВА.

Известно, что в Шевченковском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории учебного заведения.

Угроза атаки БпЛА продолжается. Жителей Киева призывают немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения воздушной тревоги.

Ранее в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.

Впоследствии, по данным КМВА, в Подольском районе фиксируется падение обломков во дворе жилого дома.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, российские военные 26 августа атаковали населенные пункты Херсонской области авиацией, артиллерией и беспилотниками. Было известно о девяти пострадавших гражданских, среди них – работник ГСЧС

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