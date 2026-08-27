Атака РФ на Киев: поврежденные дома, гимназия и медучреждение

Фото: Национальная полиция

В результате российской атаки 27 августа повреждения зафиксировали в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах Киева

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

В результате атаки повреждены жилые дома, автомобили, помещения гимназии и медицинское учреждение. По предварительной информации, потерпевших нет.

На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие службы. Правоохранители документируют последствия очередной атаки РФ.

Полиция призывает граждан не приближаться к обломкам и другим подозрительным предметам, не касаться их и в случае обнаружения звонить по номерам 101, 102 или 112.

Напомним, россияне ночью и утром 27 августа атаковали Киев баллистикой и беспилотниками. Сообщалось о повреждениях в двух районах столицы.