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27 августа 2026, 21:55

РФ использовала в Киеве новую баллистику

27 августа 2026, 21:55
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Фото из открытых источников
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В ГУР рассказали, что РФ использует баллистику как основное средство своих воздушных нападений в войне. При этом на столице враг испытывал новую ракету.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По данным ГУР, во время одного из комбинированных ударов по столице летом россияне впервые применили обновленные баллистические ракеты 9М723-2 (Искандер-1000).

"То, что такие удары происходят преимущественно ночью, а время подлета баллистики в украинскую столицу составляет всего несколько минут, свидетельствует об их сугубо террористическом характере. Такая тактика нацелена на устрашение украинцев, принуждение к миру любой ценой, а не на справедливых для Украины и цивилизованного мира условиях", - говорят в ГУР.

Что известно об обновленной Искандер-1000:

  • Ракетный комплекс: "Бора-М".

  • Максимальная дальность поражения: до 550 км

  • Дальность 9М723-1: до 390 км

  • Двигатель: увеличен по сравнению с 9М723-1

  • Пусковая установка: увеличена для использования обновленной ракеты

  • Конструкция: другие остальные части ракеты остались идентичными до 9М723-1.

Напомним, что в Киеве 27 августа из-за воздушной тревоги метрополитен изменил схему движения поездов на "красной" линии.

Россияне ночью и утром 27 августа атаковали Киев баллистикой и беспилотниками. Повреждения зафиксировали в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах.

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