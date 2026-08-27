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27 августа 2026, 12:42

Во Львовской области перевернулся автомобиль: пострадала женщина и трое детей

27 августа 2026, 12:42
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Фото: полиция
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ДТП произошло 26 августа около 14:20 возле села Верхние Гаи Дрогобычского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Renault Kangoo, 71-летний житель Дрогобычского района, не справился с управлением и выехал с дороги, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП получили травмы четверо пассажиров авто: шестилетний мальчик, девочки 11 и 14 лет и 66-летняя женщина – все жители Дрогобычского района. Пострадавших доставили в больницы.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, под Киевом 15-летние девочки на квадроцикле влетели в столб. От полученных травм водитель погибла на месте, пассажирку госпитализировали.

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