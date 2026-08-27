Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Renault Kangoo, 71-летний житель Дрогобычского района, не справился с управлением и выехал с дороги, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП получили травмы четверо пассажиров авто: шестилетний мальчик, девочки 11 и 14 лет и 66-летняя женщина – все жители Дрогобычского района. Пострадавших доставили в больницы.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, под Киевом 15-летние девочки на квадроцикле влетели в столб. От полученных травм водитель погибла на месте, пассажирку госпитализировали.