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Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
27 августа 2026, 08:14

"Дальнобойные санкции" или бизнес на войне: почему нынешняя стратегия ударов уничтожает наш тыл

27 августа 2026, 08:14
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Что-то мы там снова зажгли на болотах – очередной НПЗ, очередной огромный склад разнообразных товаров. Это уже стало рутиной, как стали привычными и вражеские удары по нашим заправкам, нефтебазам и торговым гипермаркетам
Что-то мы там снова зажгли на болотах – очередной НПЗ, очередной огромный склад разнообразных товаров. Это уже стало рутиной, как стали привычными и вражеские удары по нашим заправкам, нефтебазам и торговым гипермаркетам
Атака на НПЗ "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ в ночь на 26 августа. Фото: Exilenova+
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Кое-кто считает, что это норм, мол, россияне сожгут у нас все склады, заправки и маркеты, однако мы еще будем жечь и жечь… Не будем, потому что даже производство дронов зависит от "Эпицентров", в которых покупаются болты, гайки, провода, разнообразные материалы, краски. Обустройство позиций, быта войск зависит от строительных маркетов и торговых баз, эксплуатация десятков тысяч "волонтерских" и личных автомобилей военных зависит от наличных/сожженных заправок.

Уничтоженные бизнесы – это не только потери владельцев, но и потеря работы, зарплаты, бронирования для десятков тысяч рабочих, потери бюджета.

Сегодня дипстрайки, "дальнобойные санкции", которые так любит наш президент, превратились в оружие массового поражения XXI века, мы обмениваемся ядерными ударами с врагом, который больше нас минимум в четыре раза. Поэтому либо наших ударов должно быть в четыре раза больше, либо мы проиграем эту гонку дипстрайков и ракетных ударов.

Мы должны либо делать в четыре раза больше средств поражения – но это нереально, потому что очень дорого, нужно много людей, заводов; либо наше оружие должно стать в четыре раза эффективнее, чем сейчас.

К сожалению, крупные коррумпированные производители вовсе не заинтересованы в развитии технологий, им выгодно "гнать вал", расходовать сотни дронов на один НПЗ за все деньги мира. Закупочная практика МО также не способствует развитию технологий, когда дроны оценивают по цене, а не по эффективности. И все это вместе с откровенным лоббированием сверху порождает невероятную коррупцию и уменьшает наши оборонные возможности.

НАБУ, к сожалению, до сих пор не касалось этой темы, наверняка руководство Бюро считает ее "слишком политической", угрожающей безопасности Украины во время войны. Но тут наоборот – именно монополия, коррупция, близость крупных производителей к высоким кабинетам приводит к тому, что сами производители по своему усмотрению формируют ложную оборонную стратегию страны, тактику массированных и дорогостоящих "дальнобойных санкций", обмен "ядерными ударами" по гражданским объектам, за которую платит наш тыл, наша экономика и каждый человек в Украине.

Стратегия зарабатывания больших денег не тождественна стратегии победы в войне.

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Украина война РФ удары по РФ НПЗ
 
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