Враг ударил по Запорожью: повреждено предприятие, возник пожар
В четверг, 27 августа, российские войска атаковали Запорожье, нанеся удар по территории одного из предприятий.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеского обстрела получили повреждения производственные помещения. На объекте вспыхнул пожар.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
На месте работают экстренные службы.
Напомним, утром 27 августа оккупанты нанесли удар FPV-дроном по селу Григорьевка Запорожского района. Погибла местная жительница.
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