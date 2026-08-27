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27 серпня 2026, 10:41

Після звільнення Сирський вступив до докторантури НУОУ

27 серпня 2026, 10:41
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Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ
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Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після звільнення з посади вступив до докторантури Національного університету оборони України

Про це hromadske повідомило джерело в оточенні Сирського, передає RegioNews.

Після звільнення генерал пройшов плановий медичний огляд, за результатами якого його визнали придатним до військової служби. Сирський вирішив залишитися в лавах ЗСУ.

За словами джерела, від цивільних посад ексголовнокомандувач відмовився. У докторантурі він планує систематизувати та передавати українським і західним військовим набутий за роки служби досвід.

Наразі Сирський визначається з темою майбутньої дисертації та обговорює її можливі напрями.

Раніше президент Володимир Зеленський, коментуючи рішення про заміну Сирського, заявляв, що звільнений головнокомандувач та начальник Генштабу Андрій Гнатов продовжать працювати у війську. Зокрема, глава держави говорив про можливість передачі ними свого досвіду новому командуванню.

Нагадаємо, ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними Силами України. А також про призначення Михайла Драпатого.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України прокоментував своє призначення та окреслив головні принципи подальшої роботи.

Як відомо, звільнення Олександра Сирського відбулося на тлі протестів у Києві та інших містах України, які почалися після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони 16 липня. Ексміністр оборони заявив, що головнокомандувач ЗСУ блокував всі ініціативи його команди.

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Київ ЗСУ університет дисертація Олександр Сирський служба в армії НУОУ
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