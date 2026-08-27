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Российские войска 27 августа атаковали беспилотником общественный транспорт в центре Херсона, попав в маршрутку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

В результате вражеского удара ранения получили три человека. У 59-летнего мужчины и 60-летней женщины – минно-взрывные травмы. 55-летний водитель маршрутки получил контузию, а также взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь и проводят дополнительные обследования.

Напомним, 27 августа около 6:45 в Корабельном районе Херсона в результате атаки российского дрона погиб мужчина.