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27 августа 2026, 10:58

На Прикарпатье 14-летний мотоциклист попал в ДТП: погиб пассажир

27 августа 2026, 10:58
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Фото: Национальная полиция
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Смертельное ДТП произошло 26 августа около 20:10 в селе Рожнов Косовского района

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 14-летний житель Косовского района управлял мотоциклом Kovi 250 без регистрационного номера и двигался по улице Героев Небесной Сотни в направлении села Тростянец.

На округлом участке дороги несовершеннолетний водитель не справился с управлением, в результате чего мотоцикл упал. Его 15-летний пассажир, также житель Косовского района, от травм получил на месте.

Полицейские установили местонахождение водителя по месту жительства. Мотоцикл, причастный к ДТП, был обнаружен в гараже. Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения – он был трезв.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, ранее в Ровенской области 16-летний водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил 26-летнюю беременную женщину. Ее ребенка тоже не удалось спасти. Несовершеннолетнего кормчего задержали.

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