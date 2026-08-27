Фото: ОВА

В результате комбинированной атаки на Одессу ночью 27 августа пострадали три человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"К сожалению, известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу. Это 25-летняя женщина и двое мужчин 24 и 49 лет", – говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, 27 августа более 7 часов Одесщина находилась под массированной комбинированной атакой врага. В течение всей ночи россияне целенаправленно били ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре области.

В Одессе в результате вражеской атаки повреждены инфраструктура, одно учебное заведение и многоэтажка.