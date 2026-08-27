Какими будут тарифы на газ в отопительном сезоне 2026–2027

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С приближением холодов расходы домохозяйств, отапливающих жилье газом, обычно существенно возрастают. В то же время, до конца военного положения в Украине действует мораторий на повышение цены природного газа для бытовых потребителей и тарифов на его распределение

Рассказываем, сколько стоит кубометр голубого топлива и какие тарифы действуют на его распределение. Кроме того, выясним, кто имеет право на льготы и субсидии.

Сколько будет стоить газ для населения

Около 98% бытовых потребителей в Украине являются клиентами ГК "Нефтегаз Украины". Для них продолжает действовать тарифный план "Фиксированный" – 7,96 грн за кубометр. Тариф установлен на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно, поэтому в течение всего отопительного сезона стоимость газа не будет меняться. Стоимость газоснабжения других компаний колеблется от 7,96 до 9,99 грн за 1 куб. м.

Помимо потребленного топлива домохозяйства отдельно оплачивают услугу доставки и распределения газа. Тарифы разнятся в зависимости от компании и составляют от 0,384 до 2,952 грн за кубометр в месяц по НДС. Для расчета суммы стоимость ежемесячного объема топлива, использованного в течение предыдущего года, делят на 12 и умножают на тариф соответствующего оператора ГРМ.

Когда передавать показатели и оплачивать счета

Показатели газового счетчика следует передавать ежемесячно с 1 до 5 числа включительно. Это можно сделать при телефонном разговоре с оператором, на сайте ГК "Нефтогаз Украины" или в приложении "Куб". Клиенты "Нефтегаза" должны оплачивать потребленное топливо до 25 числа следующего месяца. За распределение газа нужно рассчитаться до 20 числа текущего месяца. Чтобы не упустить сроки, оба счета удобно оплачивать одновременно до 20-го.

За услуги Нефтогаз оплата по лицевому счету может производиться на сайте или в мобильном приложении Portmone. Платформа позволяет проверять сумму начислений, оплачивать счета картой или электронным кошельком Google Pay/Apple Pay. На платформе можно рассчитаться с оператором ГРМ и за несколько кликов оплатить другие коммунальные услуги.

Льготы и субсидии на оплату газа

Льготы на оплату коммуналки, в том числе газа для отопления жилья, имеют:

лица с инвалидностью в результате войны – 100%;

участники боевых действий – 75%;

семьи погибших защитников и защитниц, умерших ветеранов – 50%.

Льгота действует в пределах установленной социальной нормы – 4 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади за месяц. Превышающие ее объемы потребления оплачиваются по обычному тарифу. Для части льготников (например многодетных семей) право на скидку определяется с учетом дохода семьи.

Домохозяйства, расходы которых на коммунальные услуги превышают обязательный платеж, могут оформить жилищную субсидию. Тем, кто раньше ее не получал, следует уже в ближайшее время заняться этим вопросом. Заявления подаются онлайн через действие или личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда Украины. Документы также принимаются в сервисных центрах ПФУ и ЦНАПах.