10:41  27 августа
После увольнения Сырский поступил в докторантуру НУОУ
09:59  27 августа
Коллапс в киевском метро: люди прячутся из-за угрозы БпЛА
09:57  27 августа
На Закарпатье бабушка нашла мертвым 11-летнего внука: полиция расследует обстоятельства трагедии
UA | RU
UA | RU
27 августа 2026, 11:18
Инновации

Какими будут тарифы на газ в отопительном сезоне 2026–2027

27 августа 2026, 11:18
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

С приближением холодов расходы домохозяйств, отапливающих жилье газом, обычно существенно возрастают. В то же время, до конца военного положения в Украине действует мораторий на повышение цены природного газа для бытовых потребителей и тарифов на его распределение

Рассказываем, сколько стоит кубометр голубого топлива и какие тарифы действуют на его распределение. Кроме того, выясним, кто имеет право на льготы и субсидии.

Сколько будет стоить газ для населения

Около 98% бытовых потребителей в Украине являются клиентами ГК "Нефтегаз Украины". Для них продолжает действовать тарифный план "Фиксированный" – 7,96 грн за кубометр. Тариф установлен на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно, поэтому в течение всего отопительного сезона стоимость газа не будет меняться. Стоимость газоснабжения других компаний колеблется от 7,96 до 9,99 грн за 1 куб. м.

Помимо потребленного топлива домохозяйства отдельно оплачивают услугу доставки и распределения газа. Тарифы разнятся в зависимости от компании и составляют от 0,384 до 2,952 грн за кубометр в месяц по НДС. Для расчета суммы стоимость ежемесячного объема топлива, использованного в течение предыдущего года, делят на 12 и умножают на тариф соответствующего оператора ГРМ.

Когда передавать показатели и оплачивать счета

Показатели газового счетчика следует передавать ежемесячно с 1 до 5 числа включительно. Это можно сделать при телефонном разговоре с оператором, на сайте ГК "Нефтогаз Украины" или в приложении "Куб". Клиенты "Нефтегаза" должны оплачивать потребленное топливо до 25 числа следующего месяца. За распределение газа нужно рассчитаться до 20 числа текущего месяца. Чтобы не упустить сроки, оба счета удобно оплачивать одновременно до 20-го.

За услуги Нефтогаз оплата по лицевому счету может производиться на сайте или в мобильном приложении Portmone. Платформа позволяет проверять сумму начислений, оплачивать счета картой или электронным кошельком Google Pay/Apple Pay. На платформе можно рассчитаться с оператором ГРМ и за несколько кликов оплатить другие коммунальные услуги.

Льготы и субсидии на оплату газа

Льготы на оплату коммуналки, в том числе газа для отопления жилья, имеют:

  • лица с инвалидностью в результате войны – 100%;
  • участники боевых действий – 75%;
  • семьи погибших защитников и защитниц, умерших ветеранов – 50%.

Льгота действует в пределах установленной социальной нормы – 4 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади за месяц. Превышающие ее объемы потребления оплачиваются по обычному тарифу. Для части льготников (например многодетных семей) право на скидку определяется с учетом дохода семьи.

Домохозяйства, расходы которых на коммунальные услуги превышают обязательный платеж, могут оформить жилищную субсидию. Тем, кто раньше ее не получал, следует уже в ближайшее время заняться этим вопросом. Заявления подаются онлайн через действие или личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда Украины. Документы также принимаются в сервисных центрах ПФУ и ЦНАПах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
газ Украина субсидия коммунальные услуги отопительный сезон Нефтегаз Portmone
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
На Прикарпатье 14-летний мотоциклист попал в ДТП: погиб пассажир
27 августа 2026, 10:58
Вражеский дрон атаковал маршрутку в центре Херсона: трое раненых
27 августа 2026, 10:56
Нападки на Федорова и скелеты в шкафу: политические распри тормозят технологическое развитие армии
27 августа 2026, 10:42
После увольнения Сырский поступил в докторантуру НУОУ
27 августа 2026, 10:41
На Запорожье из-за атаки FPV-дрона погибла женщина
27 августа 2026, 10:28
Вражеский обстрел Одессы: известно о трех пострадавших
27 августа 2026, 10:17
Коллапс в киевском метро: люди прячутся из-за угрозы БпЛА
27 августа 2026, 09:59
На Закарпатье бабушка нашла мертвым 11-летнего внука: полиция расследует обстоятельства трагедии
27 августа 2026, 09:57
Атака РФ на Киев: поврежденные дома, гимназия и медучреждение
27 августа 2026, 09:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Юрий Касьянов
Юрий Касьянов
Валерий Пекар
Все блоги »