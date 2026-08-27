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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки погибла 78-летняя местная жительница.

"Россия цинично терроризирует и убивает мирных жителей области и в очередной раз доказывает, что она #RUSSIAISATERRORISTSTATE", – подчеркнул чиновник.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 738 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район ранены семь человек, в том числе трое детей.