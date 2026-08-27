Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщение от медиков о том, что они констатировали смерть 11-летнего мальчика, поступило в полицию вечером 25 августа. По предварительной информации, она наступила в результате механической асфиксии (повешения). Тело ребенка обнаружила бабушка, с которой он жил.

Решением суда место жительства мальчика было определено с отцом. Известно, что отец ребенка долгое время находится за границей. Мать родительских прав не лишена, проживает вне Закарпатской области. По имеющейся информации, семья не состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства, в том числе мобильный телефон мальчика. Полиция проверяет все возможные версии и причины трагедии – от возможного психологического давления и конфликтов до влияния третьих лиц или опасного интернет-контента.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Тело ребенка направили на судмедэкспертизу для установления окончательной причины смерти.

Напомним, вечером 4 августа на Сумщине в квартире нашли мертвым 15-летнего парня. Предварительно, подросток покончил жизнь самоубийством через повешение.