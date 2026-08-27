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На Закарпатье бабушка нашла мертвым 11-летнего внука: полиция расследует обстоятельства трагедии
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27 августа 2026, 09:57

На Закарпатье бабушка нашла мертвым 11-летнего внука: полиция расследует обстоятельства трагедии

27 августа 2026, 09:57
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Фото: полиция
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В селе Арданово Береговского района правоохранители выясняют обстоятельства смерти 11-летнего ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщение от медиков о том, что они констатировали смерть 11-летнего мальчика, поступило в полицию вечером 25 августа. По предварительной информации, она наступила в результате механической асфиксии (повешения). Тело ребенка обнаружила бабушка, с которой он жил.

Решением суда место жительства мальчика было определено с отцом. Известно, что отец ребенка долгое время находится за границей. Мать родительских прав не лишена, проживает вне Закарпатской области. По имеющейся информации, семья не состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства, в том числе мобильный телефон мальчика. Полиция проверяет все возможные версии и причины трагедии – от возможного психологического давления и конфликтов до влияния третьих лиц или опасного интернет-контента.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Тело ребенка направили на судмедэкспертизу для установления окончательной причины смерти.

Напомним, вечером 4 августа на Сумщине в квартире нашли мертвым 15-летнего парня. Предварительно, подросток покончил жизнь самоубийством через повешение.

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расследование полиция самоубийство Закарпатье смерть ребенка
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