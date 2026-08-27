Атака РФ на Киев: стадион "Динамо" не пострадал, удар был рядом

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В сети появилась информация о якобы повреждении стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве в результате атаки российских реактивных беспилотников

Как передает RegioNews, президент "Динамо" Игорь Суркис в комментарии "Чемпиону" опроверг эту информацию.

"Нет, стадион "Динамо" не пострадал, прилетело рядом", – сообщил Суркис.

Ранее Киевская городская военная администрация сообщила о повреждении здания спортивного комплекса в Печерском районе, однако не уточнила, о каком именно объекте идет речь.

Стадион "Динамо" расположен в исторической части Киева и является памятником архитектуры и истории местного значения.

Напомним, россияне ночью и утром 27 августа атаковали Киев баллистикой и беспилотниками. Повреждения зафиксировали в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах.

Около 10:00 в столице снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения беспилотников. Сообщалось, что поэтому в киевском метро образовалось значительное скопление людей, которые использовали станции подземки в качестве укрытия.