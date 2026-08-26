Фото: ГСЧС

Враг атаковал Сумы и жилой дом в Глуховской громаде Шосткинского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Поздно вечером 25 августа российские войска нанесли удары по Сумам. Повреждены нежилые помещения, вспыхнули масштабные пожары. Спасатели работали сразу на двух локациях, приостанавливая работы из-за угрозы повторных обстрелов.

Кроме того, под утро враг атаковал дом в Глуховской громаде.

Спасатели уже ликвидировали все пожары.

К счастью, в результате вражеских атак никто не пострадал.

Напомним, 26 августа в Чернигове объявили Днем траура по погибшим в результате российского удара по жилому району города.