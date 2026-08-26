Білорусь розбудовує військову інфраструктуру біля кордону з Україною

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У Гомельській області Білорусі, неподалік від кордону з Україною, будують новий військовий об'єкт із власною залізничною інфраструктурою. Вона має дозволити доставляти та розвантажувати важку військову техніку безпосередньо з ешелонів

Про це повідомляє "Еспресо" із посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Згідно з проєктною документацією, яку отримала "Громада залізничників Білорусі", об’єкт офіційно називається "Будівництво полігону в Гомельській області". Його залізнична частина розташована поблизу села Якимівка.

Проєкт передбачає окрему під’їзну колію, здатну приймати військові ешелони завдовжки до 60 вагонів. Також планують облаштувати вантажну платформу з пандусом для вивантаження колісної та гусеничної техніки.

Будівництво полігону є частиною масштабних військових робіт поблизу Гомеля, які тривають щонайменше з кінця 2023 року. У цьому районі також створюють нову військову базу, де, ймовірно, може бути розміщена 37-ма окрема десантно-штурмова бригада Сил спеціальних операцій Білорусі.

На державних кадастрових картах східну частину нового об’єкта позначено як "військове містечко", а західну – як "навчально-тактичне поле".

Як відомо, Білорусь розпочала формування нової десантно-штурмової бригади, яку планують розмістити поблизу українського кордону – приблизно за 40 кілометрів від нього.