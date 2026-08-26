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26 августа 2026, 09:28

23 пострадавших, среди них двое детей: россияне атаковали Харьковщину

26 августа 2026, 09:28
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 17 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 23 человека, среди них – двое детей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, больше всего пострадавших зафиксировали в Изюме – там травмировались 14 человек, в том числе девушки в возрасте 11 и 16 лет.

В Харькове ранение получил 50-летний мужчина. Еще три человека – женщины 43 и 80 лет и 36-летний мужчина – подверглись острой реакции на стресс.

Также в результате атак пострадали трое мужчин в возрасте 45, 54 и 79 лет в селе Водяное Ольхуватской общины, 53-летний житель Дергачев и 55-летний мужчина, который получил ранения на трассе между Дергачами и Золочевом.

В Харькове российские беспилотники атаковали Основенский и Холодногорский районы.

В целом по области враг применил разные виды вооружения: две ракеты, три БпЛА типа "Молния", девять FPV-дронов и 57 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры

В Харькове повреждено гражданское предприятие, шесть частных домов, пять автомобилей и ангар.

В Богодуховском районе повреждены автозаправочная станция, электросети, частный дом и магазин в Золочеве.

Больше разрушений зафиксировано в Изюмском районе. В Изюме повреждены многоквартирный и 93 частных дома, пять хозяйственных сооружений, два гаража и два автомобиля. В селе Петровское повреждены два склада, три комбайна, трактор и автомобиль.

В Харьковском районе повреждены частный дом в Слатино и автомобиль в Дергачах. В Лозовском районе получили повреждения административное здание в Берестово и поле подсолнечника в Новоукраинке. В Чугуевском районе повреждено хозяйственное сооружение.

Напомним, в ночь на 26 августа РФ атаковала Украину 162 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 3 локациях.

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