Удар авиабомбами по Славянску: погиб человек, есть раненые
Утром 26 августа россияне сбросили на Славянск три авиабомба. В результате удара повреждены 13 многоквартирных домов
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Из частично разрушенного пятиэтажного дома спасли двух человек. Спасатели также локализовали пожар на площади в 800 квадратных метров.
Обстрел повредил пять многоквартирных домов, также загорелись гаражи. В результате другой вражеской атаки повреждено 15 частных домов, возникло возгорание сухой травы на площади 200 квадратных метров.
В результате атаки врага один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
Напомним, что российские войска днем 25 августа обстреляли Изюм в Харьковской области. В результате атаки пять человек получили ранения, среди них — 16-летняя девушка.
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