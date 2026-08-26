Удар авиабомбами по Славянску: погиб человек, есть раненые

Фото: ГСЧС

Утром 26 августа россияне сбросили на Славянск три авиабомба. В результате удара повреждены 13 многоквартирных домов

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Из частично разрушенного пятиэтажного дома спасли двух человек. Спасатели также локализовали пожар на площади в 800 квадратных метров.

Обстрел повредил пять многоквартирных домов, также загорелись гаражи. В результате другой вражеской атаки повреждено 15 частных домов, возникло возгорание сухой травы на площади 200 квадратных метров.

В результате атаки врага один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Напомним, что российские войска днем 25 августа обстреляли Изюм в Харьковской области. В результате атаки пять человек получили ранения, среди них — 16-летняя девушка.