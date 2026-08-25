Разговор о Волыни закончился избиением трех украинцев в Польше

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В польском Радоме 34-летний мужчина после разговора с тремя украинцами об их происхождении и Волынской трагедии спровоцировал их избиение. К нападению присоединились еще несколько человек, всего украинцев атаковали восемь мужчин

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Onet, передает RegioNews.

Инцидент произошел 2 августа около 5:00 – 6:00 на улице Мальчевского в Радоме Мазовецкого воеводства.

По данным прокуратуры, 34-летний житель Люблина Томаш Г. приехал в город на свадьбу, а после его завершения отправился гулять.

На улице он встретил троих 20-летних украинцев и стал расспрашивать их, откуда они. Во время разговора возник спор. По словам прокурора Цезария Ольтажевского, мужчина также пытался читать украинцам лекцию о Волыни.

После этого Томаш Г. обратился к трем или четырем молодым людям, которые находились на другой стороне улицы, и сообщил им, что перед ними украинцы.

"На эти слова те отреагировали очень бурно, и началось нападение", – рассказал прокурор.

Впоследствии к избиению присоединились еще несколько человек. В общей сложности нападавших было восемь.

Трое украинцев получили телесные повреждения, преимущественно в области головы и лица. Точную степень травмы должны установить судебно-медицинский эксперт.

После нападения Томаш Г., по словам прокурора, заказал такси и уехал, "вроде ничего и не произошло".

Полиции удалось установить его личность. Мужчину доставили в прокуратуру, где ему предъявили обвинения в применении насилия или незаконных угроз по дискриминационных мотивов, а также в участии в драке или избиении.

Подозреваемый признал вину и дал подробные объяснения. Он также подтвердил, что во время инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

К мужчине применили меру пресечения в виде полицейского надзора. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция продолжает устанавливать других участников нападения и проверяет записи городских камер наблюдения. Расследование усложняет то, что задержанный заявил, что не знает других нападающих.

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