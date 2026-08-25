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25 августа 2026, 13:23

Разговор о Волыни закончился избиением трех украинцев в Польше

25 августа 2026, 13:23
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В польском Радоме 34-летний мужчина после разговора с тремя украинцами об их происхождении и Волынской трагедии спровоцировал их избиение. К нападению присоединились еще несколько человек, всего украинцев атаковали восемь мужчин

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Onet, передает RegioNews.

Инцидент произошел 2 августа около 5:00 – 6:00 на улице Мальчевского в Радоме Мазовецкого воеводства.

По данным прокуратуры, 34-летний житель Люблина Томаш Г. приехал в город на свадьбу, а после его завершения отправился гулять.

На улице он встретил троих 20-летних украинцев и стал расспрашивать их, откуда они. Во время разговора возник спор. По словам прокурора Цезария Ольтажевского, мужчина также пытался читать украинцам лекцию о Волыни.

После этого Томаш Г. обратился к трем или четырем молодым людям, которые находились на другой стороне улицы, и сообщил им, что перед ними украинцы.

"На эти слова те отреагировали очень бурно, и началось нападение", – рассказал прокурор.

Впоследствии к избиению присоединились еще несколько человек. В общей сложности нападавших было восемь.

Трое украинцев получили телесные повреждения, преимущественно в области головы и лица. Точную степень травмы должны установить судебно-медицинский эксперт.

После нападения Томаш Г., по словам прокурора, заказал такси и уехал, "вроде ничего и не произошло".

Полиции удалось установить его личность. Мужчину доставили в прокуратуру, где ему предъявили обвинения в применении насилия или незаконных угроз по дискриминационных мотивов, а также в участии в драке или избиении.

Подозреваемый признал вину и дал подробные объяснения. Он также подтвердил, что во время инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

К мужчине применили меру пресечения в виде полицейского надзора. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция продолжает устанавливать других участников нападения и проверяет записи городских камер наблюдения. Расследование усложняет то, что задержанный заявил, что не знает других нападающих.

Напомним, в польской Гдыне неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины , дважды ударив ее деревянной палкой по голове. Полиция разыскивает нападающего.

Недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Обидчиков взяли под стражу на три месяца.

Ранее в польском городе Бельско-Бяла мужчина оскорблял трех украинских девушек-подростков в общественном транспорте. Правоохранители задержали его после инцидента. Во время конфликта мужчина требовал от детей "возвращаться в Украину" и выкрикивал оскорбительные фразы в их адрес.

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