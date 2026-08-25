На Полтавщине разоблачили врача, которая "торговала" диагнозами

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В Полтавской области разоблачили врача, которая записывала пациентам болезни, которых у них не было. Ложные данные она вносила в систему Helsi

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, врач в прошлом году внесла в систему Helsi информацию о якобы медицинском приеме одного из пациентов. В системе она указала диагнозы, результаты обследований и рекомендации, хотя мужчина фактически не проходил лечения и лабораторных исследований.

Впоследствии она внесла информацию о другом пациенте: она добавила в его медицинскую карточку данные о якобы гипертонии, сахарном диабете, стенокардии, нарушениях сердечного ритма и сердечной недостаточности, а также направлении к неврологу.

На суде женщина признала вину. Также она внесла добровольный благотворительный вклад в поддержку ВСУ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40800 гривен.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили бывшего военного врача. Известно, что она продавала ложные справки о непригодности к службе.