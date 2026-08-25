13:12  25 августа
На Черниговщине автомобиль влетел дерево: трое погибших, среди них – 16-летняя девушка
10:23  25 августа
Угрожал женщине и ее собаке: в Киеве задержали нетрезвого мужчину
07:37  25 августа
На Тернопольщине один человек умер, еще пятеро – в больнице: семья могла отравиться
UA | RU
UA | RU
25 августа 2026, 12:49

В Николаевской области БпЛА попал в пригородный поезд: пассажиров успели эвакуировать

25 августа 2026, 12:49
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 25 августа, в Николаевской области российский беспилотник попал в пригородный поезд

Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает RegioNews.

Отмечается, что мониторинговый центр компании, круглосуточно следящий за воздушными угрозами и предупреждающий поездные бригады, заранее передал команду об эвакуации пассажиров.

На месте работают экстренные службы и железнодорожники. Они устраняют последствия вражеской атаки.

В "Укрзализныце" призвали пассажиров во время поездок внимательно слушать объявления и следовать указаниям железнодорожников.

"Пренебрежение правил безопасности = опасность для вашей жизни", – подчеркнули в компании.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские атаки на пассажирский транспорт свидетельствуют о сознательном превращении гражданских перевозок в цель для ударов.

Ранее в Харьковской области россияне атаковали электропоезд. В результате атаки погибли две женщины. Ранения получили пять человек. Среди пострадавших – 11-летняя девочка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Николаевская область война пригородные поезда обстрелы атака БПЛА эвакуация
Массированный авиаудар по Краматорску: повреждены многоэтажки, ранены 11 человек, среди них – младенец
25 августа 2026, 12:15
После атаки РФ на Кривой Рог в больницах остаются 47 пострадавших, 13 из них – дети
25 августа 2026, 11:55
Удар по центру Мэны на Черниговщине: ранены 12 человек, среди них – четверо детей
25 августа 2026, 10:39
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
На Черниговщине налоговая начислила женщине миллионный штраф из-за OnlyFans
25 августа 2026, 15:05
16 погибших и 136 раненых: в Кривом Роге завершили спасательные работы на месте удара по ТЦ
25 августа 2026, 14:36
Украл 13 пачек кофе за два дня: в Ивано-Франковске мужчину приговорили к 7 годам
25 августа 2026, 14:27
На Полтавщине разоблачили врача, которая "торговала" диагнозами
25 августа 2026, 14:10
РФ атаковала Кривой Рог тремя управляемыми авиабомбами
25 августа 2026, 13:38
Разговор о Волыни закончился избиением трех украинцев в Польше
25 августа 2026, 13:23
На Черниговщине автомобиль влетел дерево: трое погибших, среди них – 16-летняя девушка
25 августа 2026, 13:12
В Ровенской области женщина привлекала троих детей к наркоторговле и пыталась их продать для попрошайничества
25 августа 2026, 12:50
В Киеве мужчина вынес из квартиры соседа сейф с деньгами и драгоценностями на 2 млн грн и закопал в лесу
25 августа 2026, 12:34
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Ягун
Николай Княжицкий
Все блоги »