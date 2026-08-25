В Николаевской области БпЛА попал в пригородный поезд: пассажиров успели эвакуировать

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Во вторник, 25 августа, в Николаевской области российский беспилотник попал в пригородный поезд

Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает RegioNews.

Отмечается, что мониторинговый центр компании, круглосуточно следящий за воздушными угрозами и предупреждающий поездные бригады, заранее передал команду об эвакуации пассажиров.

На месте работают экстренные службы и железнодорожники. Они устраняют последствия вражеской атаки.

В "Укрзализныце" призвали пассажиров во время поездок внимательно слушать объявления и следовать указаниям железнодорожников.

"Пренебрежение правил безопасности = опасность для вашей жизни", – подчеркнули в компании.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские атаки на пассажирский транспорт свидетельствуют о сознательном превращении гражданских перевозок в цель для ударов.

Ранее в Харьковской области россияне атаковали электропоезд. В результате атаки погибли две женщины. Ранения получили пять человек. Среди пострадавших – 11-летняя девочка.