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25 августа 2026, 14:27

Украл 13 пачек кофе за два дня: в Ивано-Франковске мужчину приговорили к 7 годам

25 августа 2026, 14:27
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ивано-Франковске 36-летний местный житель приговорен к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы за ограбление двух продуктовых магазинов. Мужчина воровал кофе и применял силу к работникам заведений

Об этом сообщила Ивано-Франковская обольстительная прокуратура, передает RegioNews.

Как установили прокуроры, мужчина уже неоднократно судим за кражи. Новые преступления он совершил во время испытательного срока по предыдущему приговору, вынесенному судом в мае 2025 года.

Первый грабеж случился 7 февраля на улице Черновола. Мужчина вынес из супермаркета 9 пачек кофе, спрятав их в пакет. У выхода его заметил охранник и попытался задержать. В ответ мужчина толкнул работника и скрылся.

На следующий день злоумышленник ограбил другой магазин по улице Галицкой. На этот раз он спрятал под курткой 4 пачки кофе. Кассирша заметила кражу и попыталась его остановить, однако мужчина толкнул ее и выбежал из магазина.

На улице злоумышленника остановил парень кассирша, которого она успела позвать на помощь.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Он объяснил, что продавал украденный кофе, а полученные деньги тратил на погашение долга.

Поскольку новые преступления были совершены в испытательный срок, суд частично присоединил неотбытую часть предварительного наказания к новому.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.

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