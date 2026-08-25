РФ атаковала Кривой Рог тремя управляемыми авиабомбами
Российская армия нанесла удар по Кривому Рогу тремя управляемыми авиационными бомбами. Предварительно, в результате атаки люди не пострадали
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.
"Враг нанес удар тремя КАБами по городу. Предварительно – без пострадавших", – написал он.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, в больницах Кривого Рога до сих пор находятся 47 человек, пострадавших в результате вражеского террористического удара по "Солнечной галерее". Среди них – 13 детей.
Как известно, 21 августа войска РФ попали беспилотником в один из крупнейших торговых центров Кривого Рога, а через 26 минут нанесли повторный удар, когда на месте уже работали спасательные службы. Было известно о 16 погибших.