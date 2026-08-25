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25 августа 2026, 12:34

В Киеве мужчина вынес из квартиры соседа сейф с деньгами и драгоценностями на 2 млн грн и закопал в лесу

25 августа 2026, 12:34
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Фото: полиция
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В Киеве оперативники Дарницкого управления полиции в течение нескольких часов разыскали и задержали злоумышленника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Киевлянин украл из квартиры своего соседа сейф с деньгами и драгоценностями на общую сумму около 2 миллионов гривен.

Как выяснили следователи, сын потерпевшего случайно оставил в машине соседа рюкзак с ключами от квартиры. Воспользовавшись этим, злоумышленник дождался, пока хозяев не будет дома, открыл квартиру и вынес сейф. После этого он вернул ключи на место, вывез похищенное за пределы столицы и закопал в лесополосе, оставив себе только часть наличных.

Правоохранители задержали 47-летнего фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража в особо крупных размерах).

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суд заключил его под стражу с возможностью внесения залога в размере почти 666 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве 77-летний мужчина отдал мошенникам все сбережения, поверив, что общается с сотрудниками Службы безопасности. Пенсионер передал одному из участников схемы более 27 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 1800 швейцарских франков.

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Киев кража полиция задержание происшествия злоумышленник сейф
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