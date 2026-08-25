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25 августа 2026, 12:28

Россияне депортировали 53 детей из Донбасса: 28 отдали под опеку гражданам РФ

25 августа 2026, 12:28
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В октябре 2022 года 53 воспитанника трех домов ребенка из временно оккупированных Донецка и Макеевки незаконно вывезли в Россию. Следствие установило четырех должностных лиц оккупационных властей, причастных к организации депортации детей

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По данным следствия, так называемый министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев обеспечил административное оформление вывоза детей. Руководитель оккупационной "Государственной службы по делам семьи и детей" Светлана Майборода координировала транспорт, передачу личных дел и последующее устройство детей.

Руководители домов ребенка Вячеслав Висягин и Виктор Гончаров организовали сбор детей и лично сопровождали их при вывозе.

Сначала детей автобусами доставили в Ростов-на-Дону. Оттуда самолетом специального летного отряда "Россия" их перевезли в Московскую область и распределили между социальными центрами.

По прибытии российские ведомства начали оформлять на детей документы по законодательству РФ, в частности, по гражданству и внесению в государственный банк данных. Анкеты детей также появились на российском портале по усыновлению.

По имеющейся информации, 28 детей передали на попечение гражданам России. Ни одного ребенка из этой группы до сих пор не вернули в Украину.

Следствие считает, что таким образом детей пытались лишить связи с Украиной и интегрировать в российскую образовательную, информационную и культурную среду.

Гарцеву, Майбороде, Висягину и Гончарову заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, недавно на подконтрольную Украине территорию по оккупации удалось вернуть 16 детей. Пятеро из них остались без родителей. Среди них оказался 17-летний парень. Из-за его национальности в школе молодого человека заставляли маршировать и писать письма в поддержку окупантов.

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Донецкая область война РФ депортация оккупация оккупанты
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