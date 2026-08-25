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25 августа 2026, 12:50

В Ровенской области женщина привлекала троих детей к наркоторговле и пыталась их продать для попрошайничества

25 августа 2026, 12:50
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Фото: ОГП
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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летней жительницы Ровенского района, которая привлекала детей к наркоторговле и пыталась их продать

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Злоумышленницу задержали во время получения 30 тысяч гривен за передачу троих своих детей (11-летней дочери и двух сыновей 9 и 14 лет) постороннему мужчине. Всего за 60 тысяч гривен она согласилась отдать детей для вывоза в Киев с целью попрошайничества возле Киево-Печерской лавры.

Кроме того, следствие установило, что женщина систематически привлекала своих троих детей к продаже синтетического наркотика PVP: по указанию дети передавали покупателям психотропы и забирали деньги.

Злоумышленницу будут судить за торговлю людьми и сбыт особо опасного психотропного вещества PVP с привлечением малолетних детей (ч. 2, ч. 3 ст. 307 и ч. 3 ст. 149 УК Украины).

Дети изъяты, в суде рассматривается иск о лишении обвиняемой родительских прав и взыскании алиментов.

Напомним, в Запорожье мать продала сына для попрошайничества. Суд признал ее виновной в торговле людьми и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Ребенка изъяли из опасных условий и передали в центр социально-психологической реабилитации.

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суд наркотики торговля людьми дети Ровенская область обвинение
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