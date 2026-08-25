Массированный авиаудар по Краматорску: повреждены многоэтажки, ранены 11 человек, среди них – младенец
Во вторник, 25 августа, войска РФ нанесли массированный авиаудар по Краматорску на Донетчине. Россияне с утра атаковали город 8 раз
Об этом сообщили глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.
Под вражеским огнем оказались жилые микрорайоны и объект инфраструктуры. В городе повреждены многочисленные многоэтажные дома.
Известно как минимум об 11 раненых жителях, среди которых – двухмесячный младенец.
На местах попаданий работают все профильные и экстренные службы. Окончательные последствия ударов устанавливаются.
Напомним, вечером 24 августа российские войска нанесли удар по центру города Мена Черниговской области. Получили ранения 12 местных жителей, среди которых четверо детей.
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
После атаки РФ на Кривой Рог в больницах остаются 47 пострадавших, 13 из них – дети
25 августа 2026, 11:55Ментальный побег от медиа: почему Зеленский боится прямых эфиров
25 августа 2026, 11:55Смертность в Украине в 4 раза превысила рождаемость: что говорят специалисты
25 августа 2026, 11:44На Прикарпатье спасатели помогли двум туристам, травмировавшимся в горах
25 августа 2026, 11:32На Киевщине столкнулись четыре автомобиля: среди пострадавших – 13-летняя девушка
25 августа 2026, 11:25Из-за обстрелов без света оказались потребители в пяти областях Украины
25 августа 2026, 11:19Во Львове мужчина прыгнул с 15 этажа и погиб
25 августа 2026, 10:56Экс-заместителя главы ОП Мудрую взяли под стражу: залог – 20 млн грн
25 августа 2026, 10:45Удар по центру Мэны на Черниговщине: ранены 12 человек, среди них – четверо детей
25 августа 2026, 10:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все блоги »