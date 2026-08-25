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25 серпня 2026, 13:23

Розмова про Волинь закінчилася побиттям трьох українців у Польщі

25 серпня 2026, 13:23
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У польському Радомі 34-річний чоловік після розмови з трьома українцями про їхнє походження та Волинську трагедію спровокував їхнє побиття. До нападу долучилися ще кілька людей, загалом українців атакували восьмеро чоловіків

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське видання Onet, передає RegioNews.

Інцидент стався 2 серпня близько 5:00 – 6:00 на вулиці Мальчевського в Радомі Мазовецького воєводства.

За даними прокуратури, 34-річний житель Любліна Томаш Г. приїхав до міста на весілля, а після його завершення вирушив гуляти.

На вулиці він зустрів трьох 20-річних українців та почав розпитувати їх, звідки вони. Під час розмови виникла суперечка. За словами прокурора Цезарія Ольтажевського, чоловік також намагався читати українцям лекцію про Волинь.

Після цього Томаш Г. звернувся до трьох або чотирьох молодиків, які перебували на іншому боці вулиці, і повідомив їм, що перед ними українці.

"На ці слова ті відреагували дуже бурхливо, і почався напад", – розповів прокурор.

Згодом до побиття приєдналися ще кілька людей. Загалом нападників було восьмеро.

Троє українців отримали тілесні ушкодження, переважно в області голови та обличчя. Точний ступінь травм має встановити судово-медичний експерт.

Після нападу Томаш Г., за словами прокурора, замовив таксі та поїхав, "ніби нічого й не сталося".

Поліції вдалося встановити його особу. Чоловіка доставили до прокуратури, де йому висунули обвинувачення у застосуванні насильства або незаконних погроз із дискримінаційних мотивів, а також в участі у бійці або побитті.

Підозрюваний визнав провину та дав детальні пояснення. Він також підтвердив, що під час інциденту був у стані алкогольного сп’яніння.

До чоловіка застосували запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Поліція продовжує встановлювати інших учасників нападу та перевіряє записи міських камер спостереження. Розслідування ускладнює те, що затриманий заявив, що не знає інших нападників.

Нагадаємо, у польській Гдині невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, двічі вдаривши її дерев'яною палицею по голові. Поліція розшукує нападника.

Нещодавно у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

Раніше у польському місті Бєльсько-Бяла чоловік ображав на трьох українських дівчат-підлітків у громадському транспорті. Правоохоронці затримали його після інциденту. Під час конфлікту чоловік вимагав від дітей "повертатися в Україну" та вигукував образливі фрази на їхню адресу.

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