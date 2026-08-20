18:55  20 серпня
Став капеланом російських військових: на Закарпатті викрили колишнього священника
14:48  20 серпня
Кишкова інфекція на тренувальних зборах: 16 людей захворіли на Тернопільщині
12:30  20 серпня
"Нам не вперше": Яніна Соколова відповіла на погрози Полякової судом
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2026, 17:27

Кислиця пояснив, чому Путін не хоче переговорів до зими

20 серпня 2026, 17:27
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця заявив, що російський лідер Володимир Путін наразі не зацікавлений у переговорах щодо завершення війни

Про це Кислиця сказав в інтерв'ю "Укрінформу", передає RegioNews.

За його словами, з настанням зими Москва може ще більше втратити мотивацію до діалогу.

"У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і до її кінця, тобто щонайменше до середини березня, у нього буде ще менше мотивації", – заявив представник ОП.

На його думку, російський президент розраховує на те, що Україна не зможе пережити наступну зиму.

Водночас Кислиця наголосив, що Україна продовжує дипломатичну роботу та готова до переговорів із партнерами й Росією.

За його словами, припиняти дипломатичні зусилля було б "неправильно й небезпечно", оскільки Росія намагається переконати інші країни, що саме Україна нібито не хоче завершення війни.

Кислиця також відзначив активні контакти президента Володимира Зеленського з американською стороною протягом останніх місяців. Він назвав атмосферу та рівень взаєморозуміння між Україною і США в період із червня по серпень "безпрецедентними".

Окремо представник ОП наголосив на важливості майбутнього візиту американських переговорників до Києва, який, за його словами, вже кілька разів відкладався.

Нагадаємо, німецьке видання Die Welt зазначало, що США за президентства Трампа фактично переклали основний тягар підтримки України на європейські держави, залишивши за собою роль головного посередника у потенційних мирних переговорах.

Раніше Король Чарльз III у Конгресі США закликав до "непохитної рішучості" у підтримці України.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна зима Путін переговори про мир
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
$2 тисячі хабаря: ДБР затримало оперуповноваженого СБУ у Львові
20 серпня 2026, 19:22
Шпигував за ТЦК та Нацгвардією: на Дніпропетровщині викрили та засудили зрадника
20 серпня 2026, 19:20
РФ вдарила по Слов'янську з "Торнадо-С": троє людей поранені
20 серпня 2026, 19:09
Водія, який влаштував смертельну ДТП у Києві, взяли під варту без права застави
20 серпня 2026, 18:58
Став капеланом російських військових: на Закарпатті викрили колишнього священника
20 серпня 2026, 18:55
Винесли мільйони у сейфах: на Кіровоградщині затримали банду гастролерів з Київщини
20 серпня 2026, 18:50
Удар РФ по Житомиру: в МВС назвали ім'я третьої загиблої поліцейської
20 серпня 2026, 18:41
Підклав вибухівку під авто представника ОПК: у Варшаві затримали 63-річного українця
20 серпня 2026, 18:24
Ворожий удар по Харкову: зафіксовано приліт БпЛА у Київському районі
20 серпня 2026, 18:20
У Голосіївському районі Києва через падіння уламків БпЛА сталася пожежа в бізнес-центрі
20 серпня 2026, 17:53
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Володимир Фесенко
Всі блоги »