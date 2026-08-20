Кислиця пояснив, чому Путін не хоче переговорів до зими

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Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця заявив, що російський лідер Володимир Путін наразі не зацікавлений у переговорах щодо завершення війни

Про це Кислиця сказав в інтерв'ю "Укрінформу", передає RegioNews.

За його словами, з настанням зими Москва може ще більше втратити мотивацію до діалогу.

"У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і до її кінця, тобто щонайменше до середини березня, у нього буде ще менше мотивації", – заявив представник ОП.

На його думку, російський президент розраховує на те, що Україна не зможе пережити наступну зиму.

Водночас Кислиця наголосив, що Україна продовжує дипломатичну роботу та готова до переговорів із партнерами й Росією.

За його словами, припиняти дипломатичні зусилля було б "неправильно й небезпечно", оскільки Росія намагається переконати інші країни, що саме Україна нібито не хоче завершення війни.

Кислиця також відзначив активні контакти президента Володимира Зеленського з американською стороною протягом останніх місяців. Він назвав атмосферу та рівень взаєморозуміння між Україною і США в період із червня по серпень "безпрецедентними".

Окремо представник ОП наголосив на важливості майбутнього візиту американських переговорників до Києва, який, за його словами, вже кілька разів відкладався.

Нагадаємо, німецьке видання Die Welt зазначало, що США за президентства Трампа фактично переклали основний тягар підтримки України на європейські держави, залишивши за собою роль головного посередника у потенційних мирних переговорах.

Раніше Король Чарльз III у Конгресі США закликав до "непохитної рішучості" у підтримці України.

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