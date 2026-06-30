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Виталий Портников журналист info@regionews.ua
30 июня 2026, 12:26

Россия не умеет жить без войны: в чем причина ее экспансии

30 июня 2026, 12:26
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Московское княжество оказалось оседлой окраиной кочевой империи и унаследовало ее политическую культуру
Московское княжество оказалось оседлой окраиной кочевой империи и унаследовало ее политическую культуру
Иллюстративное фото: из открытых источников
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Россия стремится восстановиться как империя. Империя должна исчезнуть. Война за Украину – последнее сражение империи… Мы так часто повторяем эти или похожие предложения, что не оставляем самим себе даже крохи сомнения в имперском характере соседнего государства. В конце концов, до 1917 года эта страна с легкой руки Петра I так и называлась – Российская империя, да и Советский Союз не оставлял никаких сомнений в его имперской сущности.

Но если это империя – возможно, последняя континентальная империя, которая никак не может исчезнуть – почему же она так странно себя ведет?

Самая большая по территории страна мира, которая столетиями остается незаселенной в своей неевропейской части, уже четыре года сражается за Авдеевку или Константиновку, нефтедоллары тратятся прежде всего на войну – и это при том, что в России осталось только несколько регионов, которые могут прокормить государство. Ну, ладно, это безумие Путина. Но и в 1990-е, когда денег не было от слова вообще, Россия с помощью собственной армии сохраняла контроль над Приднестровьем или Абхазией и была готова разрешать конфликт с Ичкерией путем кровопролитной войны. А 1920-е годы прошлого столетия! Разруха, голод, полная катастрофа – но Красная Армия пытается восстановить имперские границы, и большевистские вожди не могут успокоиться буквально до 40-х годов ХХ века, до аннексии Тувы… При этом в большей части аннексированных земель не происходит никакого развития – даже сами россияне начинают говорить о странной империи.

Россия и в самом деле странная империя. В мировой истории существуют два имперских типа. Первый – "осевшая" империя, которая посылает войска за чужими ресурсами, это вечная история, можно сказать, от Рима до Великобритании. И второй – империя кочевая, которая, прежде всего, борется за жизненное пространство, а с ресурсами особо не считается, они для нее не на первом месте. И яркий пример такой империи – Золотая Орда.

С Москвой произошла удивительная мутация. Московское княжество оказалось оседлой окраиной кочевой империи и унаследовало ее политическую культуру. Упадок Золотой Орды начался именно тогда, когда она оказалась неспособна осуществлять экспансию над новыми территориями и стала буквально сжиматься, распадаться в пользу собственных окрестностей. Наиболее счастливой и жестокой ее наследницей оказалась именно Москва, вся история которой – сплошная и неуемная экспансия, которая началась буквально с первых дней превращения княжества в самостоятельное государство и не заканчивалась никогда, буквально никогда. При этом нельзя сказать, что россиянам нужно жизненное пространство – они не могут освоить даже европейскую часть своей страны, о Сибири и Дальнем Востоке я просто молчу. И при этом нельзя сказать, что они ведут какую-то осмысленную войну за ресурсы – все это происходит по принципу поведения любимого русского сказочного героя Емели, строящего свою карьеру, не покидая родной печки. Если на захваченной территории оказались залежи нефти – отлично, будем жить за нефть и строить новые пушки с танками, чтобы еще что-нибудь захватить. А если не оказалось – ну и ладно, однако захваченная территория "равна четырем Франциям", вон как! Все должно быть большим и бессодержательным – никогда не стрелявший царь-пушка, никогда не звонивший царь-колокол, царь-территория, которую никогда не заселяли и не осваивали.

Поэтому я думаю, что весь смысл – именно в этой безудержной экспансии, даже не в империи. Надо двигаться, чтобы замаскировать цивилизационную импотенцию, невозможность ничего создать самостоятельно, необходимость постоянно подражать и воровать – а движение дает возможность выдавать ворованное за свое, да еще поучать других с высоты собственного "нравственного авторитета", который базируется даже не на количестве, а на размерах. Поэтому коммунистическая революция действительно могла победить сначала именно в России, потому что отвечала этой идее экспансии и была – не стоит забывать – именно "мировой", а не русской революцией, оттуда все эти Венгерские и Баварские советские республики.

Сталин победил главного идеолога "мировой революции" Троцкого потому, что трезво рассчитал силы Советской России и осознал, что на восстановление старой империи под новыми лозунгами их хватит, а на весь мир – нельзя! Но вот когда Советский Союз оказался среди победителей во Второй мировой войне, здесь уже началась экспансия, которой бы сам Троцкий аплодировал – Центральная Европа, Китай, пол-Кореи, Куба, впоследствии Ангола с Мозамбиком и даже Эфиопия! Все начало разрушаться в Афганистане, но причина была не только в непродуманной войне, но и в том, что Москва просто оказалась неспособной ни к развитию стран в новой огромной сфере влияния, ни к потреблению их ресурсов. Она доводила до деградации их и деградировала сама – и дело было не только в коммунизме как таковом, а именно в России. Достаточно просто сравнить уровень жизни и реализации людей в коммунистической Югославии маршала Тито и в соседних странах советского лагеря, чтобы все понять. И я очень хорошо помню, как в советское время многие интеллектуалы мечтали хотя бы о таком югославском социализме, не осознавая, что главная проблема была по сути российской экспансии, а не просто в коммунистической идеологии.

Казалось бы, крах Советского Союза должен стать для россиян уроком – но не стал! Сначала они этот крах просто не заметили и решили, что теперь живут в СНГ. А когда осознали, что все же оказались в России, захотели эту Россию расширить хотя бы до границ того же СНГ. Приднестровскую "независимость" россияне поддержали буквально через несколько месяцев после краха Советского Союза. Послали войска и "добровольцев" на Кавказ. Впоследствии была война в Грузии, аннексия Крыма, Украина – и при этом русский человек ворует унитазы в Буче!

В последние дни на фоне неожиданной для Москвы катастрофы в Крыму я задумываюсь о том, что они будут делать, если остановятся, не смогут победить Украину и вынуждены будут прекратить экспансию. Способны ли они остановиться вообще, если экспансия есть сущность их странной и дикой цивилизации? Что они будут делать без экспансии, когда все, что они делали до сих пор, было ради экспансии? Сгонять зло на нерусских народах, чтобы те пытались от них отделиться и появились новые возможности для "собирания земель"? Чубиться между собой? Или просто сжмут зубы, сделают вид, что все поняли, найдут себе нового молодого Путина и будут готовиться к новой войне и новой экспансии?

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Украина РФ война Москва Кремль империя экспансия
 
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