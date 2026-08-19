В Херсонской области в результате российских атак погибли шесть гражданских и 12 пострадали

Фото: ГСЧС

В течение 19 августа российские военные атаковали Херсонщину авиацией, ствольной и реактивной артиллерией, а также дронами разных типов

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По состоянию на 17:30 известно о шести погибших и 12 раненых гражданских.

По данным следствия, все погибшие жители Херсона. Они получили смертельные травмы в результате атак российских FPV-дронов.

Четверо погибших были пассажирами маршрутного автобуса, еще один человек находился в автомобиле, а еще одна женщина – на улице.

В Херсоне в результате ударов российских беспилотников и артиллерии ранения получили 10 гражданских, еще два человека пострадали в поселке Камышаны.

Российские атаки также повредили частные и многоквартирные дома, магазины, кафе, территории предприятий, гаражи, служебный пассажирский и легковой транспорт.

По фактам российских атак органы прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование по ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Прокуроры и следователи полиции документируют последствия атак и собирают доказательства военных преступлений российских военных.

Напомним, что в одном из районов Херсона после попадания российского FPV-дрона загорелись две квартиры.