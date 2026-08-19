Силы обороны ночью нанесли удары по складам БПЛА, мостам и важным объектам оккупантов

Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины ночью 19 августа нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews .

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные поразили автомобильный мост через реку Молочную вблизи Молочанска в Запорожье. Российские войска использовали его для обеспечения военной логистики.

Также Силы обороны поразили три состава беспилотников в районах Новопетриковки и Новотроицкого Донецкой области и Лобачевого в Луганской области.

Кроме того, под удар попали объекты управления русскими дронами. В частности, украинские военные поразили наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА "Герань"/"Гербера" в Оленовке в оккупированном Крыму и пункт управления БПЛА вблизи Верхнего Рогачика Херсонской области.

Среди других пораженных целей состав материально-технических средств в Кадиевке и район сосредоточения вооружения и военной техники российских войск в Лисичанске на Луганщине.

Утраты русских войск уточняются. В Генштабе отмечают, что работа Сил обороны по ключевым военным целям противника продолжается.

Напомним, за 16 августа бойцы ВСУ уничтожили 1440 кафиров , два танка, четыре бронемашины, 93 артиллерийские системы, три РСЗО, два средства ПВО, 2093 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 597 единиц автомобильной техники врага.