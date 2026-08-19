На Волыни водитель сбил ребенка и скрылся

Фото: прокуратура

Авария произошла 29 июля в селе Забороль Волынской области. Водитель после ДТП просто скрылся

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в селе Забороль Волынской области водитель Mercedes-Benz Sprinter нарушил правила безопасности. Он сбил несовершеннолетнего пешехода. После этого он даже не остановился, а уехал с места ДТП и не оказал помощь потерпевшему.

"Несовершеннолетнего с полученными в результате ДТП телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных травм парень умер в лечебном учреждении. По ходатайству прокуратуры, обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее в Ровенской области 16-летний водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил 26-летнюю беременную женщину. Ее ребенка тоже не удалось спасти. Несовершеннолетнего кормчего задержали.