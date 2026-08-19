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19 августа 2026, 23:25

В Одессе судили мужчину за работу на россиян: он потерял сына на войне

19 августа 2026, 23:25
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Фото из открытых источников
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В Одессе судили мужчину за коллаборационизм. Оказалось, он работал на россиян во время оккупации

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Это произошло во время оккупации Херсона. Мужчина работал у россиян "инспектором отдела охраны". На суде он заявлял, что это неправда, однако правоохранители предоставили доказательства и тогда мужчина заявил, что хотел просто устроиться на работу, потому что в оккупации было тяжело выжить. Зарплату ему платили в русских рублях.

Известно, что его военный сын после начала полномасштабной войны погиб во время активных боевых действий на Востоке Украины в октябре 2025 года.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы. Также ему запретили на 10 лет занимать должности в сфере государственной службы и заниматься правоохранительной деятельностью.

Напомним, что 12 лет проведет за решеткой херсонец, помогавший оккупантам завладеть водным транспортом местных жителей

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