В Одессе судили мужчину за работу на россиян: он потерял сына на войне
В Одессе судили мужчину за коллаборационизм. Оказалось, он работал на россиян во время оккупации
Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.
Это произошло во время оккупации Херсона. Мужчина работал у россиян "инспектором отдела охраны". На суде он заявлял, что это неправда, однако правоохранители предоставили доказательства и тогда мужчина заявил, что хотел просто устроиться на работу, потому что в оккупации было тяжело выжить. Зарплату ему платили в русских рублях.
Известно, что его военный сын после начала полномасштабной войны погиб во время активных боевых действий на Востоке Украины в октябре 2025 года.
Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы. Также ему запретили на 10 лет занимать должности в сфере государственной службы и заниматься правоохранительной деятельностью.
Напомним, что 12 лет проведет за решеткой херсонец, помогавший оккупантам завладеть водным транспортом местных жителей