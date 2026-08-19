Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на "скорую" в Херсоне

Фото: МОЗ

Днем 19 августа российский беспилотник атаковал бригаду экстренной медицинской помощи, прибывшей по вызову в Корабельном районе Херсона. Пострадали две женщины

Об этом сообщил Херсонский городской совет, передает RegioNews .

Как сообщили в Херсонском городском совете, атака произошла около 16:00. Российские военные ударили из дрона по приехавшей оказывать помощь медицинской бригаде.

Ранения получили 70-летняя и 45-летняя женщины. Обе получили взрывные травмы.

У 70-летней пострадавшей также диагностировали осколочное ранение правой стопы, у 45-летней — контузию и закрытую черепно-мозговую травму.

Медики предоставили пострадавшим необходимую помощь на месте.

Напомним, что 19 августа российские военные атаковали Херсонщину авиацией, ствольной и реактивной артиллерией, а также дронами разных типов.