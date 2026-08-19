В Днепре разоблачили медсестру, которая за 12 тысяч продавала списание со службы

Фото: прокуратура

В Днепре разоблачили медсестру, которая "списывала" военных со службы. Ее задержали "на горячем"

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепре разоблачили работницу военно-медицинского клинического центра Восточного региона. Медсестра предлагала военному за 12 тысяч долларов организовать списание со службы. Она обещала изготовить новую расшифровку исследования с фальшивыми данными о якобы наличии тяжелой болезни опорно-двигательного аппарата.

По плану медсестры военному должны были провести реальное оперативное вмешательство на шейном отделе позвоночника с установкой металлических имплантов, чтобы создать видимость тяжелого увечья.

В августе медсестра была задержана "на горячем" сразу после того, как она получила деньги.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили бывшего прокурора Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области. Оказалось, он просил 80 тысяч взяток. За эти деньги он обещал "более мягкое подозрение".