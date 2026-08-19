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19 августа 2026, 21:18

Защита страны и активные действия: Президент наметил приоритеты для министра обороны

19 августа 2026, 21:18
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Фото: Владимир Зеленский/телеграмм
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Президент Владимир Зеленский заявил, что главными задачами министра обороны Украины являются налаживание системы производства, закупок и поставок вооружения в армию, а также расширение применения дальнобойных ударов по российским целям

Об этом глава государства сказал в видеообращении, передает RegioNews .

"Моя главная задача для министра обороны Украины в этих условиях, это реальная настройка системы нашей обороны, системы производства и закупок, системы поставки в войска. Такая настройка, чтобы защита жизни в Украине получала все необходимое для отражения российских ударов, для удержания позиции на фронте, для активных действий наших и нанесения ощутимых ударов России в ответ, которые Путин превратил фактически в новую российскую идеологию", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Евгений Хмара во время службы в Альфе доказал, что "слов на ветер не бросает" и понимает, что российских военных невозможно остановить самими обещаниями.

Отдельно Зеленский отметил необходимость расширения возможностей для дальнобойных ударов.

"Рассчитываю, что Министерство обороны расширит пространство применения наших дипзабастовок. Вместе с производителями украинского оружия обеспечит больше возможностей защиты украинского неба и вместе с партнерами добавит возможности нашим оборонным операциям и нашим наступательным действиям", — заявил глава государства.

По словам Зеленского, сейчас уже есть взаимодействие между Евгением Хмарой и Михаилом Драпатым. Президент подчеркнул, что в преддверии зимы Украина должна максимально усилить уверенность в собственной обороне и позициях на фронте.

Напомним, что Верховная Рада в среду, 19 августа, назначила Евгения Хмару министром обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 312 народных депутатов.

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