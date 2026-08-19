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19 августа 2026, 22:55

Еще шестеро детей спасли из оккупации из Херсона

19 августа 2026, 22:55
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Фото из открытых источников
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С оккупированной территории Херсонщины спасли еще одну группу детей. Их вывезли на подконтрольную Украине территорию

Об этом сообщает глава ОВА Херсонской области, передает RegioNews.

С территории оккупированной Херсонщины спасли шестерых детей. Это четыре девочки и двое мальчиков в возрасте от 10 до 17 лет. В настоящее время дети находятся в безопасности и получают всю необходимую помощь.

"С начала 2026 года нам уже удалось вернуть 157 детей из временно оккупированной части Херсона", - говорят в ОВА.

Напомним, что суд признал виновным руководителя уголовного розыска незаконно созданного оккупационного "ОМВД РФ "Горностаевский"" в жестоком обращении с гражданскими во время временной оккупации Херсонщины.

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