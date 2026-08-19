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19 серпня 2026, 22:35

Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку

19 серпня 2026, 22:35
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Фото з відкритих джерел
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Уряд відсторонив голову наглядової ради державного Сенс Банку. Також Кабмін ініцював відсторонення голови правління банку

Про це повідомив прем'єр-міністр України, передає RegioNews.

За словами Сергія Корецького, інші посадові особи банку, яі фігурують у розслідування правоохоронців повинні також понести аналогічну відповідальність.

"Оприлюднені антикорупційними органами факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції. Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи", - каже прем'єр.

Нагадаємо, зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації. У НАБУ та САП повідомили, що деталі операції оприлюднять згодом.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася. У справі також можуть фігурувати чиновники Міністерства юстиції та представники "Сенс Банку".

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