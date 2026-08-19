В Фастове проводник поезда избил несовершеннолетнего парня

Фото: Киевская городская прокуратура

Фастовская окружная прокуратура начала уголовное производство из-за конфликта на железнодорожной станции Фастов, во время которого проводник пассажирского поезда, по словам потерпевшего, нанес телесные повреждения 17-летнему парню

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

Инцидент произошел вечером 17 августа во время остановки поезда сообщением Хмельницкий - Киев.

По предварительным данным, несовершеннолетний вышел из вагона на станции Фастов. Перед этим он снимал на мобильный телефон, как, по его словам, проводник и машинист употребляли алкоголь. После этого между парнем и проводником возник конфликт.

Потерпевший утверждает, что работник железной дороги не позволял ему вернуться в поезд и избил его. Об инциденте полиции сообщила мать парня. Впоследствии правоохранители также получили сообщения от медиков, оказывавших несовершеннолетнему пособие.

В прокуратуре отметили, что следователи полиции поначалу не внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Соответствующее решение принял руководитель Фастовской окружной прокуратуры.

Производство внесли в ЕРДР по признакам хулиганства, совершенного группой лиц - ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время готовятся сообщения о подозрении.

В рамках расследования правоохранители также проверят информацию о возможном употреблении алкоголя работниками поезда и дадут правовую оценку действиям всех причастных.

По информации "Укрзализныци", проводника и машиниста уволили.

Напомним, в Полтавской области полиция расследует избиение работника "скорой" . Муж пациентки напал на 67-летнего врача.