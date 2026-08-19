Более 20 атак за день: оккупанты нанесли удары по Никопольскому району, есть раненый
В течение 19 августа российские войска более 20 раз атаковали Никопольский район Днепропетровщины артиллерией и беспилотниками
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
Под ударом оказались Никополь, а также Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская общины.
В результате обстрелов ранен 32-летний работник полиции.
Медики оказали ему необходимую помощь, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.
Также российские атаки повредили инфраструктуру, пищевое предприятие, колледж, административное здание, частные и высотные дома, магазин и автомобили.
Напомним, что в Житомире 19 августа во время российской атаки реактивными беспилотниками было зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.