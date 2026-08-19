Более 20 атак за день: оккупанты нанесли удары по Никопольскому району, есть раненый

Фото: Днепропетровская ОВА

В течение 19 августа российские войска более 20 раз атаковали Никопольский район Днепропетровщины артиллерией и беспилотниками

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

Под ударом оказались Никополь, а также Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская общины.

В результате обстрелов ранен 32-летний работник полиции.

Медики оказали ему необходимую помощь, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

Также российские атаки повредили инфраструктуру, пищевое предприятие, колледж, административное здание, частные и высотные дома, магазин и автомобили.

Напомним, что в Житомире 19 августа во время российской атаки реактивными беспилотниками было зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.