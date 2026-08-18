"Она покинула этот мир слишком рано": Кличко впервые прокомментировал смерть бывшей невесты

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Боксер Владимир Кличко отреагировал на внезапную смерть американской актрисы Хейден Пенетьер. Она была бывшей невестой спортсмена и матерью их дочери

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети Кличко.

Он отметил, что смерть актрисы повергла его в шок. По его словам, хотя они больше не были парой, Пенетьер оставалась важной частью его жизни и матерью их дочери.

"Наша семья переживает время глубокого шока и горя. Сообщение о трагической смерти Хейдена глубоко расстраивает меня. Она покинула этот мир слишком рано", – написал Кличко.

Кличко также вспомнил карьеру Пенетьер и трудности, с которыми она сталкивалась на протяжении жизни.

"Она построила невероятную карьеру благодаря огромному таланту, в то же время сталкиваясь с темными сторонами очень требовательной отрасли. Ничто не сотрет ни времен, которые мы провели вместе, ни места, которое она занимала в нашей жизни", – отметил он.

Боксер добавил, что всегда будет с уважением говорить о матери своей дочери и хочет, чтобы Кая помнила, каким человеком была ее мать.

Кличко также попросил уважать конфиденциальность его семьи в это тяжелое время и выразил соболезнования родителям Пенетьер, ее друзьям и поклонникам.

Что известно о смерти Пенетьер

Актрису нашли без сознания в доме в Гринвилле, штат Южная Каролина, 16 августа. Экстренные службы получили вызов в отношении женщины без сознания и остановки сердца. Несмотря на попытки реанимации, ее смерть была констатирована на месте.

17 августа коронер завершил вскрытие. По предварительным результатам, на теле Пенетьер не обнаружили признаков травмы, которые могли бы повлечь смерть. В то же время, официальная причина и способ смерти пока не установлены – продолжается дальнейшее расследование. Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили.

Напомним, 17 августа представитель актрисы Хейден Панеттьер и ее отец Скип Панеттьер сообщили о смерти женщины.