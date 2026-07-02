Мать телеведущей Талы Калатай оказалась под завалами во время атаки на Киев

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Телеведущая и актриса Тала Калатай сообщила, что ее мать оказалась под завалами во время массированной атаки на Киев

Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.

По ее словам, женщина во время обстрела спряталсяв погребе дома. В результате попадания она оказалась под завалами, но ее удалось спасти. Обошлось, без серьезных травм.

Дом пока непригоден для проживания, также разрушены соседние дома.

Калатай отметила, что из-под завалов удалось достать в живых и собаку ее матери.

"Другую информацию озвучу после появления в официальных источниках. Это реально ужас. Дом мамы для жизни непригоден... Она была в погребе. Это спасло ей жизнь", – написала ведущая.

Напомним, в ночь на 2 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования разных типов. В частности, россияне запустили 74 ракеты и 496 БпЛА разных типов. Основное направление удара – Киев.

Как известно, в столице подтверждена гибель 13 человек. Число пострадавших возросло до 86 человек, из которых 70 – госпитализированы.