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18 серпня 2026, 11:38

"Вона покинула цей світ надто рано": Кличко вперше прокоментував смерть колишньої нареченої

18 серпня 2026, 11:38
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Фото: з відкритих джерел
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Боксер Володимир Кличко відреагував на раптову смерть американської акторки Хейден Пенетьєр. Вона була колишньою нареченою спортсмена та матір'ю їхньої доньки

Про це інформує RegioNews із посиланням на соцмережі Кличка.

Він зазначив, що смерть акторки стала для нього шоком. За його словами, хоча вони більше не були парою, Пенетьєр залишалася важливою частиною його життя та матір’ю їхньої доньки.

"Наша родина переживає час глибокого шоку та горя. Повідомлення про трагічну смерть Хейден глибоко засмучує мене. Вона покинула цей світ надто рано", – написав Кличко.

Кличко також згадав кар’єру Пенетьєр та труднощі, з якими вона стикалася протягом життя.

"Вона побудувала неймовірну кар'єру завдяки величезному таланту, водночас стикаючись з темними сторонами дуже вимогливої ​​галузі. Ніщо не зітре ані часів, які ми провели разом, ані місця, яке вона займала в нашому житті", – зазначив він.

Боксер додав, що завжди з повагою говоритиме про матір своєї доньки та хоче, щоб Кая пам’ятала, якою людиною була її мати.

Кличко також попросив поважати приватність його родини в цей важкий час та висловив співчуття батькам Пенетьєр, її друзям і шанувальникам.

Що відомо про смерть Пенетьєр

Акторку знайшли непритомною у будинку в Грінвіллі, штат Південна Кароліна, 16 серпня. Екстрені служби отримали виклик щодо жінки без свідомості та зупинки серця. Попри спроби реанімації, її смерть констатували на місці.

17 серпня коронер завершив розтин. За попередніми результатами, на тілі Пенетьєр не виявили ознак травми, які могли б спричинити смерть. Водночас офіційна причина та спосіб смерті наразі не встановлені – триває подальше розслідування. Ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили.

Нагадаємо, 17 серпня представник актриси Хейден Панеттьєр та її батько Скіп Панеттьєр повідомили про смерть жінки.

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