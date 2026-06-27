22:48  26 июня
Масштабная авария в Черкассах: из-за столкновения легковушек пострадали двое детей
22:40  26 июня
Украинские военные уничтожили российскую гаубицу Д-30
21:55  26 июня
На Буковине отца и троих детей, которых искали сутки, нашли мертвыми
UA | RU
UA | RU
27 июня 2026, 00:55

В Украине скончался известный режиссер

27 июня 2026, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинский режиссер и сценарист сербского происхождения Бата Недич скончался после тяжелой болезни. Ему было 64 года

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В Одесской киностудии подтвердили, что режиссер Бата Недич после продолжительной болезни скончался в возрасте 64 лет. На эту потеря уже отреагировал известный украинский писатель Андрей Кокотюха.

"Умер Бата Недич. Режиссер первого - с 2000 года, с учетом "Украденного счастья" (2004), но это все - украиноязычного сериала "Век Якова". Роман Владимира Лыса, сценарий мой. Бата ​​успел снять свое последнее кино — волею судьбы тоже по моему сценарию. Скучаю", - прокомментировал Кокотюха.

Бата Недич создал свой первый первый фильм на Киностудии имени Александра Довженко в 1989 году. Впоследствии режиссер переехал в Украину и развивал собственную творческую карьеру. Годами он работал в сфере украинского телевидения. В частности. работал в проектах "Исцеление любовью", "Деревня на миллион", "Хозяйка".

Напомним, ранее ушла из жизни звезда сериала "Поймать Кайдаша".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Певица Мика Ньютон рассказала, как ей диагностировали рак
26 июня 2026, 01:55
Состояние ведущего "Караоке на майдане" после операции ухудшилось
26 июня 2026, 01:35
Известный актер признался, что влюбился в Лесю Никитюк
26 июня 2026, 00:55
Все новости »
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
Актриса Наталья Денисенко вторично выходит замуж: фото предложения
27 июня 2026, 00:35
Цены на автогаз рухнули: что происходит с ценниками на АЗС
26 июня 2026, 23:40
Масштабная авария в Черкассах: из-за столкновения легковушек пострадали двое детей
26 июня 2026, 22:48
Украинские военные уничтожили российскую гаубицу Д-30
26 июня 2026, 22:40
На Прикарпатье из-за аномальной засухи пересох уникальный ручей
26 июня 2026, 22:32
В Житомирской области подростки устроили ДТП с мотоциклом
26 июня 2026, 22:25
Недалеко от Тернополя произошло ДТП, есть пострадавшие
26 июня 2026, 21:59
На Буковине отца и троих детей, которых искали сутки, нашли мертвыми
26 июня 2026, 21:55
К Украине приближается сильная жара
26 июня 2026, 21:24
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »