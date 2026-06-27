В Украине скончался известный режиссер

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Украинский режиссер и сценарист сербского происхождения Бата Недич скончался после тяжелой болезни. Ему было 64 года

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В Одесской киностудии подтвердили, что режиссер Бата Недич после продолжительной болезни скончался в возрасте 64 лет. На эту потеря уже отреагировал известный украинский писатель Андрей Кокотюха.

"Умер Бата Недич. Режиссер первого - с 2000 года, с учетом "Украденного счастья" (2004), но это все - украиноязычного сериала "Век Якова". Роман Владимира Лыса, сценарий мой. Бата ​​успел снять свое последнее кино — волею судьбы тоже по моему сценарию. Скучаю", - прокомментировал Кокотюха.

Бата Недич создал свой первый первый фильм на Киностудии имени Александра Довженко в 1989 году. Впоследствии режиссер переехал в Украину и развивал собственную творческую карьеру. Годами он работал в сфере украинского телевидения. В частности. работал в проектах "Исцеление любовью", "Деревня на миллион", "Хозяйка".

Напомним, ранее ушла из жизни звезда сериала "Поймать Кайдаша".